針對遊戲玩家，華碩（2357）再推出ASUS TUF Gaming AX3000軍規電競無線路由器。ASUS TUF Gaming AX3000軍規電競無線路由器，其集結雙頻WiFi 6連線功能、專屬遊戲連接埠、AiMesh路由器系統、AiProtection Pro網路安全防護、三步驟開啟連接埠與通過軍規測試等優異特點，並全面相容於華碩Z490系列Wi-Fi主機板，提供強大的飆網體驗。

其支援最新WiFi 6（802.11ax），讓用戶能於2.4GHz／5 GHz頻段與最高3000Mbps的總體無線傳輸速度之間切換，抑或採用專屬的有線遊戲連接埠、讓連線速度發揮至極。

網路時代興起，越來越多3C家電商品都需要透過有線或無線網路才能享受到完整功能。雖然申請安裝網路後，電信商都會配發IP分享器，但規格都十分基本，自己也無法設定一些選項跟數據，這時後就建議購買無線路由器來使用。目前路由器品牌廠商像是ASUS（華碩）、tp-link等都推出許多不同特色的商品，專業規格也相當多。

華碩此次推出的ASUS TUF Gaming AX3000軍規電競無線路由器，建議售價5,790元，屬次中高端的價格帶。

(時報資訊)