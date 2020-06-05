新冠肺炎疫情影響大，美(吉吉)-KY(8466)前5月營收年減逾2成，第2季歐美地區封城營運業績受壓，今日股價僅能勉強維持在平盤上方。

展望下半年，美(吉吉)指出，歐美封城陸續解禁市場需求可望反彈，旗下兩大自有品牌參加7月中國大陸國際建築貿易博覽會續推LVT、SPC石塑地磚新系列產品，希望拓展新市場，營運有機會漸漸回穩。另外，台南新廠目標今年第4季工廠外部完工，明年首季逐步進入量產階段，可望挹注營運貢獻。

美(吉吉)5月合併營收達新台幣2.4億元，月增1％，年減22.38%，前5月合併營收達11.1億元，年減少24.56％。

目前石塑地磚在全球地材產業仍具高度競爭優勢，尤其LVT、SPC石塑地磚具備隔音、防火、防潮、耐磨等優異產品性能，美(吉吉)指出，公司立體對花壓紋技術、以及產品專利鎖扣設計，可有效節省施工安裝效益，在全球景氣不確定性因素下，LVT、SPC石塑地磚產品替代優勢有機會增加，將成為營運成長新動能。

(時報資訊)