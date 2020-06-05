觀望氣氛濃厚，周四國際原油期貨微漲；全球兩大原油生產國俄羅斯與沙烏地阿拉伯，已同意將原油減產970萬桶的政策延長至7月，但由於石油輸出國組織OPEC的部分成員國，奈及利亞及伊拉克，於今年5月的執行率不佳，使得原計畫在本周四召開的原油減產計畫會議暫時擱置，其中美國原油漲幅0.3%，倫敦原油漲幅0.3%。

受惠於全球產油國大規模的減產，截至5月已創下歷史最大單月漲幅，但儘管需求前景有所好轉，受新冠狀病毒影響的低迷需求，需要顯示出持續的成長才可能推動油價進一步的走高；此外中美關係情勢尚未明朗，投資人觀望氣氛濃厚。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.12美元，報每桶37.41美元；7月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.07美元；7月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.15美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.20美元，報每桶39.99美元。(商品行情網)

(時報資訊)