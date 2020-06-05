台中市1名陳姓女子周日中午與家人開車要到東區大智路用餐時，沿途卻一直聽到貓叫聲，懷疑貓咪卡在車裡，便到附近的立德派出所求助，警方不僅在周日多數店家未營業的狀況下，找到願意協助的修配廠，更主動出手將躲在車子底盤的小貓抱出來，引來現場一陣歡呼，挽救一條小生命，也化解了陳女一家人的行車危機。

陳姓女子日前午間開車到台中市政府警察局第三分局立德派出所求助，表示其與家人從南屯住家開車到東區要用餐，沿途卻一直聽到微弱的貓咪叫聲，疑似有小貓卡在汽車底盤內，警方趕緊尋找轄區內汽車修配廠求助，然因適逢週日許多店家都未營業，在多方集思廣益之下，終於找到假日有營業的汽車修配廠，便趕緊和陳女一同將車開過去檢修。

修配廠老闆協助將車輛架高，打開底盤拆下零件，但小貓因過於害怕，反而躲得更裡面了，一行人手忙腳亂，甚至用手機播放貓叫聲、出動貓罐頭引誘都沒有用，陳女也大器表示：「來吧！再拆吧！」最終由警方戴上手套，出手撈出1隻髒兮兮的小貓，現場一陣歡呼，小貓因過於緊張開始張牙舞爪，所幸警方事先戴上手套才不致被咬傷，並趕緊將小貓放入紙箱內，由陳女送往動保處檢查及收容。

警方也提醒，民眾除將車輛定期送往修配廠保養檢修外，開車出遊前應養成行前檢查的習慣，才能確保行車安全。

(中時 )