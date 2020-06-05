就算22隊復賽計畫當中，並不包含「喬」老闆的黃蜂，但喬丹說話仍然很具份量！NBA總裁席爾佛5日接受《TNT》視訊專訪表示，喬丹堅持季後賽賽制不該太過花俏，而是照著原本賽制進行，「喬丹無疑是視訊間內最受尊重的聲音！」

「儘管喬丹的球隊黃蜂並不屬於參賽22隊之一，但在籃球層面上，他很顯然是會議室內最被尊重的聲音，」席爾佛說，「他認為我們決定16支季後賽球隊之後，不應該引進太過花俏的季後賽賽制，因為大家提出過錦標賽或小組賽之類的。」

「我們針對其中一些提議進行認真考量，不過最終我同意喬丹的說法，現在的世界太混亂了，還是讓我們盡量恢復正常吧，」席爾佛說，「東、西區前8強，進行4輪7戰4勝制季後賽，我們就打算這樣做，目標還是決定出一支冠軍隊。」

席爾佛也「另類」把幾名資深教頭禁賽了，「為了保障安全，一些教練將沒法在板凳席執教。」根據美國疾病預防控制中心意見，65歲以上為高風險感染新冠肺炎人群，包含馬刺帕波維奇(71歲)、火箭丹托尼(69歲)與鵜鶘金崔(65歲)等教頭都符合此限制。

(中時 )