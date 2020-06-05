嘉義鐵路警察李承翰去年在火車上遭鄭姓男子刺殺殉職，李承翰父親李增文長期為了兒子的事鬱鬱寡歡，昨就醫因胃出血嚴重吐血身亡，李承翰的阿嬤上午到靈堂，無法接受短時間內失去孫子跟兒子，痛哭喊著「我的心肝兒子」，最後由家人攙扶離開靈堂。

(中時 )