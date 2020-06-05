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高雄市長韓國瑜的罷免投票進入了最後倒數，將在明天舉行，罷韓方火力全開，連民進黨都全軍出擊，決心要拉下韓國瑜的市長大位，而資深媒體人黃暐瀚指出，民進黨這次高調介入，恐怕將「物極必反」，造成嚴重後果。

黃暐瀚在直播中指出，民進黨在中常會中呼籲高雄民眾行使投票權，隨後就全黨出擊要毀滅韓國瑜；確實，在年初的大選中蔡英文在高雄以109萬票大勝韓國瑜的61萬票，但這次相當明顯的「仇恨動員」，肯定會在未來出現反效果，「物極必反」，民進黨在高雄使出多大的力量罷免韓國瑜，未來也將遭反對這次投票的韓粉們反噬。

黃暐瀚的這個說法引發網友討論，表示「一切都是最好的安排，真的，因為因果會循環」、「市長做的很好，為什麼要換，我可不想有登革熱，市府團隊這麼認真，這是我的真心話」、「下半年全台烽火連天！有好戲看了」、「過了也好，反正做在好也沒有用」、「希望可以看到全台罷免，第一站先來台中沙鹿好不好，拜託」、「半仙暐瀚哥都這樣說，我更擔心焦慮了」、「我真的超討厭蔡這種趕盡殺絕的方式！她會有報應的」。

(中時電子報)