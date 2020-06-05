大慶證券（6021）今日公布自結5月業績維持獲利，單月稅前盈餘1,225萬元、稅後盈餘776萬元；大慶證券今年以來單月都維持小幅獲利，累計前5月稅前盈餘4,897萬元、稅後盈餘3,666萬元，前5月每股稅後盈餘（EPS）為0.12元。

(工商 )

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