大慶證券前5月EPS 0.12元 10:212020/06/05 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大慶證券（6021）今日公布自結5月業績維持獲利，單月稅前盈餘1,225萬元、稅後盈餘776萬元；大慶證券今年以來單月都維持小幅獲利，累計前5月稅前盈餘4,897萬元、稅後盈餘3,666萬元，前5月每股稅後盈餘（EPS）為0.12元。 (工商 ) #大慶證券 #EPS #獲利 #單月 #稅前盈餘 也許您會感興趣 財經熱門新聞 陸龍頭廠爆料救不了華為！背後暗藏2大內幕 - 財經 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 財經 美航空股逆天！巴菲特逃命的下場… - 財經 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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