泰碩（3338）5日召開股東會，泰碩董事長余清松強調，全球經濟籠罩低迷氛圍，主要經濟體下行風險加劇，惟因泰碩深入佈局 5G 新應用及新市場發展已見成效，去年業績表現不錯，「都有按預訂目標成長」，展望今年，余清松表示，保留盈餘為了因應今年度大幅度的成長，泰碩必須考慮現金周轉，雖然去年度配發的2.1元現金股利，殖利率不算太高，但也還算合理，明年度應該會有更高的紅利可以發放給股東。

余清松指出，2020開年以來，全球經濟籠罩著低迷的氛圍，主要經濟體下行風險加劇、美中貿易戰持續角力、全球電子終端產品需求疲弱，再加上 1 月在中國爆發的新冠肺炎疫情持續在各國擴散，衝擊供應鏈生產，對全球整體經濟發展恐造成嚴重影響，所幸基礎網絡建設、物聯裝置、智慧城市等各種應用需求將大量爆發，泰碩瞄準 5G基地台及智慧型手機為未來兩大成長引擎，提早佈局散熱關鍵技術、產能擴增及市場規劃，是去年業績大幅成長的原因。

為因應客戶需求，泰碩在散熱元件/模組設計開發上，積極與客戶共同開發 5G 基地台關鍵設備 AAU 之高效能一體式散熱箱體，並投入4G/5G 智慧手機及手持裝置之超薄熱管/均溫板熱管理設計，以滿足 5G 電信商大量開台需求及智能終端巨大市場，在製造上，也因應客戶需求爆發，於中國泗陽泰碩增設製造廠區，投資自動化設備及多元產線建置。

就研發進度言之，泰碩強調，泰碩東莞研發團隊與中國通信設備大廠共同設計開發之吹脹板散熱器件結合固態/半固態壓鑄箱體，吹脹板為長高型鋁相變鰭片，熱傳導效率高、製冷速度快，將其輔以特殊嵌齒加工制程結合帶熱管壓鑄殼體之 AAU 散熱器，具輕量化及高散熱性之優勢，在配合客戶裝設驗証後，即將量產整機出貨。

另在智慧行動裝置產品應用上，泰碩蘇州研發團隊在 3D Fiber 高功率超薄熱管開發出全系列完整規格，管徑 2 至 5mm、厚度最薄達 0.35mm，已陸續量產應用在中國手機品牌大廠；針對薄型均溫板，泰碩也經由豐富資料庫驗証參數及精準焊封黏合技術，以超薄 0.45mm 導入 Huawei Mate、及首創 0.35mm 導入 Samsung Galaxy Note智慧型手機。

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