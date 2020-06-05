鐵路勇警李承翰父親李增文昨晚突然大量胃出血過世震撼全國。嘉義市長黃敏惠第一時獲知後，立刻要求幕僚排開行程，上午趕往李家喪宅慰問致意，黃敏惠表示，我們相信社會還是會還給公道。這個打擊太大了，希望李媽媽能夠保重，我們都在！」

黃敏惠前往靈堂上香時，不斷拍著李媽媽的肩膀安慰。黃敏惠說，即使這樣的判決結果讓人很不滿，但我們相信社會始終有公平正義，社會還是毀還給李承翰公道，但這個打擊實在太大了，希望李承翰母親能保重。黃敏惠還特別安慰李母，「妳放心，我們都在。」

李承翰父昨（4日）上午9時因胃出血到醫院就醫，且血壓不斷下降，照胃鏡發現裡面全是血，急救後每況愈下，隨後昏迷，因醫師說救回也會成植物人，經家人同意放棄急救，由妻女陪同下返回家中走完最後一程。

李父的靈堂建在家門，李母看著搭建中的靈堂感嘆「叫他去醫院他也不要，哀…」，看著丈夫與兒子在一年內相繼離去，李母說不出任何話來。

黃敏惠說，「承翰爸爸、媽媽都很樸實、很善良，這樣愛孩子的父母，就跟所有的父母一樣，李媽媽說李父近來非常消沉，面對如此悲痛沒人能夠接受，實在來得太突然了。」

(中時電子報)