隨著新冠疫情放緩，美國國內旅遊需求回溫，航空業者從7月開始將大幅增加航班，市場投資人信心大增，激勵美國航空股價狂噴逾4成。回頭看「股神」巴菲特上月初賠錢賣掉航空股，真是致命錯誤！

路透報導，美國各州重啟經濟活動，看好民眾旅遊需求大反彈，美國航空宣布7月大幅增加國內航班，可望恢復至去年同期55%的航班，跟6月相較增班幅度高達74%，由於復飛計畫為其他業者中最積極，帶動美國航空周四（4日）飆漲41.1%、收在16.72美元。

美國航空主管副總裁Vasu Raja表示，7月熱門時段將提供超過4000架航班，雖然比5月尖峰日2000架航班高出一倍，但跟疫情爆發前高峰時段6800架航班相較，仍有很大成長空間。

據航空數據業者OAG最新資料，美國4大航空公司包括聯合航空、美國航空、達美航空 及西南航空的6月航班數，相較5月份大幅成長27%。

除了美國航空股價大漲41%外，其他航空公司也跟著沾光，聯合航空大漲16.20%至39.10美元、達美航空狂飆13.73%至32.38美元、西南航空上漲5.08%至38.27美元。

眼看4大航空股報復性強彈，巴菲特上月初於低檔砍光所航空持股，不僅抄底失算賠錢，又錯失股價反彈的機會，兩頭落空，恐是他這輩子投資上的一大錯誤。

(中時電子報)