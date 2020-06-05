新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，各國祭出旅遊禁令，花旗(台灣)銀行主動關懷客戶需求，針對2020年核卡或是續卡的三大頂級卡客戶，包括Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡，將機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限展延一年，從客戶角度出發，主動提供貼心服務。

受到疫情影響，民眾無法出國，更無法使用信用卡所提供的機場相關服務，許多客戶擔心這些權益服務，因使用期限到期，平白損失。花旗銀行針對2020年核卡或是續卡的Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡三大頂級卡，主動展延機場相關服務。

包括機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限，展延至次一年度年費日之前一日，客戶不需採取任何行動，免申請、免登錄，花旗將會主動協助客戶展延服務，保障卡友權益。

舉例來說，Citi Prestige卡友原本享有每年8次免費機場接或送服務，以及6次免費機場外圍停車服務，若客戶於2020年1月10日核卡之後，因為疫情影響一直無法使用，直到次年度也就是2021年1月10日續卡時，花旗行將統一於次月月底前，協助續卡客戶將前一年度未使用的權益再次展延，因此客戶總計可享有16次機場接或送服務、12次機場外圍停車服務，並且可以使用至2022年1月9日。

花旗預計最快於今年6月底前，主動調整將今年1月至5月續卡的客戶進行機場權益展延；5月之後續卡跟今年核卡的客戶，將會依據各年費到期日，在年費日次月月底協助客戶主動調整完畢。

(時報資訊)