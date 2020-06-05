隨著城市規模的擴張，對於舒壓與居住環境需求更為殷切，以新竹房市來說，近五年來透天產品占住宅交易比重逐年提升，從五年前不到二成，2019年已占24.5%，價格更逐年墊高。房地產業者指出，後肺炎疫情時代，過去不太受市場矚目的透天、別墅產品詢問度日增，台商回流、外籍人士以及企業二代置產，帶動了一波別墅的新熱潮。

根據實價登錄統計，新竹縣市每年約有穩定3,000多件的透天產品交易，每年總成交規模約300多億元，對比前一波2013～2015年間的房市熱潮，透天產品交易量約占整體住宅交易量的22～24%，不過房市景氣修正後，中低總價、剛性需求大樓住宅產品躍升主流，透天產品交易比重即重摔至19.2%，隨著市場對於居住環境意識提升，部分買盤轉向有特色的透天或別墅產品，透天產品交易比重逐年提高，2019年已達24.5%，五年間提高了5個百分點。

透天產品漸受市場重視，也反應在價格變化上，實價登錄統計顯示，2013年新竹透天產品平均成交總價為951萬元，七年來幾乎逐年上漲，2016年突破千萬元，2019年達1,189萬元，相較於以電梯大樓產品為主的整體住宅市場總價變化不大，透天產品七年來總價上漲幅度約25%，成為各類住宅產品中增值最穩定的產品類別。

高端市場對於透天別墅產品的需求日益提高，過去曾在新竹市青草湖推出唯一件別墅個案的豐邑建設，趁此別墅熱潮，也重啟「伊登花園」的銷售，豐邑建設副總經理謝基松表示，進入後新冠肺炎疫情時代，近來不少外籍人士、港澳人士，以及去年開始因中美貿易戰回流的台商尋求置產標的，對於離城不離塵的高端別墅產品，詢問度大幅提升。

過去幾年市場主流電梯大樓產品陸續推出，市總價3,000萬元以上的高端市場需求多集中在新竹市、竹北的新建大樓產品，不過因市區地價高漲，高端別墅產品供給日趨稀有，過去新竹別墅供給大宗「國家藝術園區」，近來新推建案亦以大樓產品為主。

謝基松表示，由於別墅推案及新供給相對稀有，不過市場需求卻一直存在，突顯別墅的稀有性及價值，高資產客群對於有山有水、空氣新鮮的居住環境相當青睞，特別近年因為台商回流設廠所產生的置產、購屋需求，香港因政治因素移民台灣人數增加，以及大台北地區房價高漲移居新竹或將新竹作為「第二屋」、「會館」，或喜愛打高爾夫球的潛在高端買盤，在近來陸續浮現，也有愈來愈多傳產企業主購屋給第二代，因此重啟了「伊登花園」中斷多年的銷售。

「伊登花園」位新竹市青草湖、煙波飯店旁的丙建用地，5,000坪基地僅規劃49戶別墅，每戶平均擁有百坪以上的大地坪，過去以「伊甸園」為設計主軸的規劃，社區經過多年運作，已逐漸發展為樹林茂密、小橋流水、生態完整、獨樹一格的別墅社區，以連棟別墅來說，總價約2,500萬元起，雙併別墅約3,000萬元起，獨棟別墅約7,000萬元。

(工商 )