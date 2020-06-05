日前支持高雄市長韓國瑜的YouTuber寒國人在影片中指出，網路上有則呼籲罷韓的廣告點進去後竟然連結到中選會的網頁，質疑到底是誰貼該則廣告的？是否為中選會？如果是罷韓團體所為，有無通知中選會？不料中選會發新聞稿否認後，竟還表示定會將捏造傳遞不實訊息者移送檢警單位法辦。為此寒國人今日偕同多名媒體人召開記者會，痛斥中選會整吹哨者，國家隊見笑轉生氣，罷韓廣告霸凌民主訴求被拆穿，竟然直接嫁禍年輕自媒體直播主，國家的民主正如美國被壓迫窒息的黑人脖子，未來他們要反告中選會主委李進勇瀆職。

中選會表示，廣告所連結的網址，是高雄市選委會請中選會協助建置之查詢頁面，屬於任何人皆可查閱及連結之公開資訊，並無所謂中選會網站竟然就是罷韓廣告之不實情事。

但寒國人質疑，他當時只是提出質疑，希望中選會解釋，卻被中選會法辦，莫名其妙，應該找買廣告者才對，怎麼會找他。

寒國人還說，這件事情就跟法務部logo被罷韓團體盜用一樣，一般人看到廣告點進去是中選會網站，很容易誤會是中選會的廣告，中選會資金來自人民納稅錢，人民對政府質疑不行嗎？中選會竟完全沒跟他聯絡，就直接要把他送辦！

資深媒體人毛嘉慶指出，他也曾被衛福部陳時中要求刑事局送辦，昨天是六四，這個政府卻用壓迫直播主的方式紀念。李進勇不查連結被亂用卻查吹哨者，未來要告他瀆職。

另一位YouTuber高鈞鈞表示，她也曾因直播內容被疫情指揮中心告，這種情況讓人感到恐懼，只能「順時中」，在寒國人這次出事找她一起出來前，有媒體想訪問她，她也不敢接受。

(中時 )