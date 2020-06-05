嘉義鐵路警員李承翰為保護乘客，遭鄭姓凶嫌刺死，1審法官判無罪，李父不服上訴2審，卻因悲憤難平，昨（4）日胃部不適送醫後吐血，急救後宣告不治，在家中辭世，等不到2審判決就抑鬱而終。李父生前最後身影也曝光，昨天在里長與妻子的陪同下，前往聖馬爾定醫院掛急診，明顯看得出來，李承翰的父親身影消瘦了不少。

李承翰的父親李增文，昨天在妻子的攙扶下，勉強走進醫院，進入醫院後先到一旁的椅子坐著歇息，等待妻子辦理掛號手續，影片中看得出他虛弱到連起身都很困難，不難想像他已經快要撐不下去。

李父長期受胃出血困擾，卻不願意就醫，昨(9)日上午因為身體極為不適，又不願叫救護車，妻子才打電話給里手劉丙伍，再由2人叫計程車陪同李父赴醫。

慟！ 一審後鬱鬱寡歡 李承翰父親吐血病逝

醫生替李父照胃鏡後，發現胃裡全是血，隨即派醫護人員全力搶救，因醫師說搶救回來也會成植物人，家人遂決定帶回家中，讓李父走完最後一程，結果下午宣告不治。

劉丙伍回憶：「他當時都還好好的，還自己走進醫院」，沒想到進了醫院後，就發現李父胃部嚴重出血，還吐了2次血，直到4日傍晚，他再次與李家人連繫後，就接到病逝消息，也讓他相當難過與不捨。

(中時電子報)