鐵路警察李承翰為保護台鐵乘客，不幸遭到兇嫌刺殺身亡，他的67歲父親等不到兒子上訴判決，4日因長期鬱鬱寡歡，加上大量胃出血不幸過世，引起外界惋惜。藝人郭彥均在臉書發文哀悼，質問法官：「你們會跟我們一樣難過嗎？」

郭彥均5日上傳一張黑底白字的照片，上面寫著：「法官，你們會跟我們一樣難過嗎？」他不捨李承翰用生命保護乘客安全，司法卻沒有成為執法人員的後盾，更不敢想像李媽媽1年內痛失兒子、丈夫，到底要花多少勇氣和堅強才能面對，「這一次的悲劇我們人民看了都好難過心酸。」

鐵路警察李承翰的父親，因長期鬱鬱寡歡，加上長期胃疾，昨天傍晚還來不及等到兒子上訴判決，就因大量胃出血不幸過世。（圖／中時資料照）

郭彥均最後沉痛地控訴：「法官們你們也跟我們一樣嗎？看到了也和我們一樣難過嗎？你們會嗎？如果你們也會為什麼是這樣的結果？李媽媽加油。」網友看了也跟著揪心，紛紛留言：「一大早看到新聞真的好難過，李爸爸一路好走，可以和寶貝承瀚團聚了」、「心痛...承翰保護了我們！李爸爸也只是要個公平正義....難道就這麼難」、「法條要修法，不然這類的事會層出不窮。」

(中時電子報)