發源於太武山，流經埕下、山外、西洪、新頭聚落，在料羅一帶出海的山外溪，潺潺流水終年不斷，極具營造親水景觀的條件。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（右一）、金湖鎮長陳文顧（右二）聽取工務處規畫簡報。（李金生攝）

山外溪在雨季水源豐沛，潺潺流水穿越新市里鬧區。（李金生攝）

楊鎮浯強調，全案推動期程長、經費龐大，涉及層面和問題很多，「但今天不做，永遠都做不了！」（李金生攝）

全長約5公里的金門山外溪，穿越昔日「小西門町」新市里，是東半島重要的地景之一。縣府規畫兼具環保生態及友善親水景觀，楊鎮浯縣長偕金湖鎮長陳文顧帶隊沿線履勘，敲定陸、水域改善進程和內容，將配合中央前瞻2.0分段推動，在2024年底以前完成打造東半島水岸城市新亮點。

發源於太武山，流經埕下、山外、西洪、新頭聚落，在料羅一帶出海的山外溪，潺潺流水終年不斷，極具營造親水景觀的條件，但過去因受限上游畜牧業遷移、土地取得和經費來源等因素，無法做整體性規畫推動。

楊鎮浯基於東、西半島平衡建設，指示秘書長陳朝金成立專案小組，由工務處統籌6相關單位，會同金湖鎮公所、金管處確認分工事項後，拍板敲定未來就水域、陸域，以及黃龍潭至白龍溪下游段，擬訂計畫分階段進行的執行細節。

縣府工務處說明，這項整體營造涵蓋觀光資源整合、城鄉風貌、公園綠地，以「悠遊山外戲白龍-山外溪城鎮水岸地景再生計畫」為基礎，做為全區整體景觀的規畫方向，並依性質分為「水域環境營造」及「景觀環境再造」2大類。其中，上游畜牧業遷移、新市里周邊私有土地及零星污水問題將優先解決，為打造新亮點做好舖路工作。

楊鎮浯強調，全案推動期程長、經費龐大，涉及層面和問題很多，「但今天不做，永遠都做不了，也永遠不會有成果!」中央推動前瞻2.0在即，縣府團隊將及時提出完整規畫，積極向中央爭取經費補助，採分期辦理、低度開發方式，做好山外溪水資源和周邊環境的改善與保育工作，為營造特色水域新亮點，提供全面推動的必要條件。

(中時 )