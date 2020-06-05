受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款縮水，由晨禎營造舉辦2020晨禎盃羽球公開賽，除號召企業一起參與運動競技，促進員工健康，並將報名費全數捐給長期致力早期療育和多重障礙者的台中十方啟能中心，透過小額報名費累加起來匯聚成愛心。

十方啟能中心自民國76年成立迄今，長期推動推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練，使其有自力更生能力回歸社會，目前照顧八十多名心智障礙者。十方啟能中心執行長魏振豐坦言：「今年受疫情影響，捐款銳減，過去元宵節舉辦的園遊會取消，加上無法遊走勸募，預估收入減少30％以上，個案對象的家庭經濟狀況也都受到衝擊，中心的營運備感辛苦。」

十方啟能中心與晨禎營造在921地震後結緣， 2020晨禎盃羽球公開賽將在8月29日登場，這已舉辦連續3年的賽事，定位為企業（機關）團體賽事，須以正式員工組隊參賽，晨禎營造王水樹總經理說，晨禎營造推動「讀書、運動、作公益」的企業文化，在這樣的起心動念下舉辦晨禎盃羽球公開賽，如今為體育署運動年曆認證賽事。

晨禎盃羽球公開賽，也將賽事報名費全額捐助十方啟能中心，王水樹說，「結合運動與公益，透過賽事報名費的捐贈，希望能讓各界隊伍、選手認識十方啟能中心、幫助十方，並希望起一個拋磚引玉的效果，希望能形成善的循環。」。

2020晨禎盃，將於8月29日開打，報名日期從6／10起至7／10止，報名上限為64隊，報名費將全數捐贈給十方啟能中心，每隊只要2000元就能運動做公益，歡迎各界組隊報名，報名網址www.truedreamsopen.com，一起羽愛同行。

(中時 )