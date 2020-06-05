配合防疫新生活運動，交通部日前公布6月7日起有17項禁令解封，台鐵今表示，7日起開放新自強號發售無座票、乘客在車上維持社交距離時可飲食。

台鐵表示，6月7日起恢復列車上販售商品，旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩，進站後（包括在車上）若可維持社交距離或適當阻隔時，可不戴口罩。

乘客在車上若能維持社交距離時可飲食，社交距離認定除保持室內1.5公尺外，如鄰座無旅客或旅客有配戴口罩則可飲食。7日起（含端午節假期）開放新自強號發售無座票，並予總量管制，每列車上限為120張，持電子票證及定期票乘車仍依原規定。

台灣高鐵公司也宣布，7日起恢復列車推車販售及車上自動販賣機服務，商務車廂熱飲與書報雜誌服務亦恢復供應；高鐵各車站內設置之生飲台型式飲水機同步開放使用。高鐵強調，車站及列車定時清潔消毒將持續實施，旅客訂票時的「類梅花座」配位邏輯也會繼續執行，直到車上旅客較多時，才會出現鄰座有其他旅客的狀況。

(中時 )