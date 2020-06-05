iPhone 12 系列(暫定名稱)還沒有正式發表，蘋果(Apple)就開始準備下一款 iPhone 13(暫定名稱，也有可能是 iPhone 12s)了？近日第二度分享了 iPhone 12 系列機身模型的日本部落格《Mac Otakara》，公開了宣稱是 iPhone 13 的機身模型。當中有兩點改變相當值得一看，可能會讓果粉覺得又愛又恨。

《Mac Otakara》發文指出，他們透過阿里巴巴線上資源取得了文中分享的 iPhone 13 機身模型。與當前已推出的 iPhone 手機來對比，很明顯有兩大不同之處。第一、螢幕頂端的「瀏海」(TrueDepth相機)區域不見了，得以呈現更完整的矩形螢幕區域，在螢幕對機身占比上有大幅度提升，看來也更美觀。報導指出，蘋果將會把前置鏡頭放在螢幕下方。這一項技術目前還沒有任何一款手機已採用且正式量產(據傳華為 Mate 40 有望採用)。

日本部落格《Mac Otakara》分享宣稱是 iPhone 13(2021年新iPhone)的機身模型，並指出採用的螢幕下鏡頭的技術，以及改用 USB-C 連接埠。(摘自Mac Otakara)

第二，底部疑改為 USB Type-C(或稱 USB-C)連接埠，而非自 iPhone 5 以來的 Lightning 連接埠。自第三代 iPad Pro 在 2018 年底發表並且改用 USB-C 連接埠之後，iPhone 將會跟進的傳聞就沒有停歇過，但至今都沒有真實發生。

日本部落格《Mac Otakara》分享宣稱是 iPhone 13(2021年新iPhone)的機身模型。(摘自Mac Otakara)

另外，該手機模型是採用 5.5 吋螢幕，被認為是 2020 年新 iPhone 中，5.4 吋款式的接班人。機身背面的主相機位置，可能是為了測試不同的相機模組而採用的設計。《Mac Otakara》指出，他們所分享的 iPhone 13 機身模型是目前正在測試開發的型態之一，很可能不會是最終被採用的樣貌。

由於當前距離 iPhone 13(或可能是 iPhone 12s 系列)可能發表的時間點，也就是 2021 年秋季還太遠。蘋果有極大可能性在過程中改動現正進行測試的各種設計方案或功能。所以，讀者們還是做為參考即可，不可盡信。但從曝光的機身模型來看，仍有值得你我了解的資訊。也就是提升螢幕占比，還有可能改用 USB-C 連接埠，都是蘋果很可能積極考量的研發方向。而這兩項改變無非都是迎向當前手機產業的趨勢。

另外值得探討的是，關於 2021 年 iPhone，有傳聞預測蘋果會在高階 iPhone 中改用「無孔化」設計，或者說採用全「無線」的設計方案。與現行的 iPhone 有極大不同。這樣劇烈的改變有沒有在 2021 年真正實現，可能得看產業技術發展的前進幅度來判斷。

(科技)