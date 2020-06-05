和泰興業斥資5億元，將位於彰化市的「起家厝」、中部分公司，改建成地上9層、地下1層的大樓，今天舉辦動土儀式。（吳敏菁攝）

和泰興業斥資5億元，將位於彰化市的「起家厝」、中部分公司，改建成地上9層、地下1層的大樓，今天舉辦動土儀式。（吳敏菁攝）

彰化縣是傳產故鄉，以代理大金空調而聞名的和泰興也是來自彰化，隨著業務擴張，將斥資5億元，將位於彰化市的「起家厝」、中部分公司，改建成地上9層、地下1層的大樓

，縣府已於3月間核發建照，預計明年5月完工，將成為彰化市東區新「摩天樓」，帶動彰化市的「七期」。

彰化縣是中小企業故鄉，許多知名企業集團都是在彰化發跡，包括中信集團、和信集團、正新輪胎、寶成鞋業、頂新集團、帝寶車燈、美利達自行車，都聞名國內外，科技業的宏碁電腦創辦人施振榮、華碩電腦董事長施崇棠，也都是來自彰化。

大金空調是臺灣目前冷氣的領先品牌，大金品牌短短20餘年間竄起，許多人或許不知道推手也是彰化在地企業，也就是位於彰化市彰南路上的和泰興業。

1963年創立的和泰興業，一開始以生產外銷的不鏽鋼餐具為主，隨後再代理日本SUN WAVE 廚具、爐具，以「和泰」品牌在臺灣打出知名度。在引進大金空調之前，早在1984年起開始販賣奇異、增您智等家電，1992年代理日本大金空調後，又再打造出「大金」金字招牌。

和泰興業新建的大樓基地約800坪、建坪約3041坪，除地下一樓將提供停車場使用以外，地上9層計畫分別做為倉儲及辦公室，今天動土儀式，縣長王惠美等嘉賓參與，認為是帶動彰化東區的盛事，彰化市東區鮮少有高樓大廈，預料明年落成後，可望成為彰化市東區的醒目的代表性建築。

(中時 )