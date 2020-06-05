美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間4日發表聲明，警告投資者要提防中國企業會計帳目造假，並敦促全球交易所仿效美國那斯達克（Nasdaq），收緊上市規則以阻止中資帳目欺詐活動。

路透報導，蓬佩奧指出，川普政府致力於確保所有美國商界人士和投資者，都能在公平基礎下與全球其他國家展開競爭，對於那斯達克要求所有上市公司遵守國際申報及審計制度的做法表示欣賞。蓬佩奧表示，美國投資者不應被有隱瞞行為，以及帶來過度風險的公司所綑綁。

有分析指，蓬佩奧意圖影響各國證券交易所，使中企上市遭遇更大阻力，金融爭端勢必讓中美雙方的經貿磨擦加劇。

那斯達克於美東時間5月20日指出，關於修訂上市規則的提議已經提交美國證券交易委員會（SEC），目前處於等待SEC批准狀態。此前，市場傳出那斯達克將收緊大陸小型IPO，增加相關企業赴美上市難度。

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