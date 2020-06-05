三倍券預計7月15日上路，新北市同步推出配套措施「新北振興一路發」，包括24個商圈8折優惠、新北OK認證旅館限時8折等優惠，且憑新北市轄內消費發票，每月可抽IPHONE、電器、禮券等2000項大獎；市長侯友宜表示，新北市要「鈔錢部署」，帶動買氣、促進在地消費。

新北市今上午舉辦防疫會議，經發局長何怡明報告，「新北振興一路發」串連商圈、夜市、觀光工廠、旅館、 賣場、百貨公司、運動中心、 文藝場館等場所，無論實體及電子支付，皆可提供優惠折扣； 此外只要於新北消費發票，即可月月抽多元獎品，創造至少120億商機，時間至7月15日至12月31日。

何怡明表示，憑新北市消費發票，每月可抽2000項大獎，包括iphone、電器商品、 郵政禮券等，還有1年免費運動中心健身房使用、50名旅館或飯店免費住宿名額、藝文票卷免費100張，以及參與高收視率節目錄影、明星見面簽名會等機會。

優惠部分，經發局串聯24個商圈、500家商家，提供8折優惠；10家企業推出特價優惠，像是「阮的肉干」消費3000元可買 4500元，「卡滋爆米花」專區買一送一、「聖瑪莉丹麥麵包莊園」消費滿200元送100元折價卷等。

此外，在三倍券發放1個半月內，「新北ok認證 」的旅館每月8日、18日、28日入住，當晚房價打8折；運動中心推出「買千送千」活動，凡在運動中心使用振興券消費滿1000元，將贈送運動中心1000 元抵用券；憑本市公立博物館門票票根，可免費參觀其他館舍1次。

侯友宜表示，新北推出「振興一路發」，一樣要超前部署，但是是鈔票的「鈔」、金錢的「錢」，地方有責任促進在地消費、帶動買氣，讓民眾有感，願意來新北市消費。

(中時 )