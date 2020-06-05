德國體育用品大廠愛迪達（Adidas）周四宣布，全球約三分之二門市已經恢復營業，而主要市場大中華區的營收也已於5月恢復增長，較新冠肺炎疫情爆發後公司原先所預期的復甦時間提前。

周四愛迪達股價收漲1.84%，為254.80歐元。該公司4月時預估大中華區業務要到第二季底才能全面復甦。

愛迪達表示，雖然大中華區門市5月客流量仍然不如去年同期，但自4月中旬起該地區所有門市都已經重新營業，區域營收也已在5月重拾成長，且電商銷售大增亦帶來提振。該公司預期第二季大中華區營收約將保持去年同期水準。

愛迪達仍維持4月提出的營運預測不變，即第二季營收至少下跌40%，以及營業利益將減少逾1億歐元（1.12億美元），並表示將在8月6日公布財報時提出更多細節。

Jefferies分析師James Grzinic表示，中國業務較預期提前反彈的消息，代表愛迪達第二季營收的衰退程度將接近於40%，而非他之前看衰的超過4成。

此外，愛迪達表示，全球約三分之二門市已經恢復營業，在歐洲約四分之三門市已經復工，但大部分縮短營業時間，約半數的俄羅斯門市已重新開業，但在美洲只有不到半數門市恢復營運。

(時報資訊)