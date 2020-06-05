系微(6231)宣布UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS及BlinkBoot UEFI啟動程序解決方案，搭載在家用式遊戲機與數位博弈遊戲設備，且採用AMD Ryzen嵌入式V1000系列處理器量產出貨。

AMD V1000系列處理器結合強大且高效能的AMD Ryzen處理器與AMD Radeon Vega 8 GPU基礎架構，被許多電玩遊戲機設計公司優先採用，因為它擁有超高運算效能，足以應付多功能及多應用性的系統設計，為蓬勃多樣多機能性的遊戲設計推進市場。

透過與AMD長期的密切合作，InsydeH2O能作為所有新型AMD嵌入式平台參照用的內建BIOS，讓使用AMD平台客戶運用系微的UEFI韌體解決方案建立及完成其平台開發。

目前市場上正發售且備受矚目的全新遊戲產品中，包含全球最具標誌性的消費品牌與互動娛樂製作商之一Atari所推出的VCS品牌4K遊戲機、最強的SMACH Z掌上型PC遊戲機，以及國際遊戲技術生產商Novomatic的最先進博弈遊戲機台，皆為在電競系統產業應用上帶來嶄新的突破。

(時報資訊)