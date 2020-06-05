國際知名刑事科學鑑定專家、被封為「現代版福爾摩斯」，現年81歲的李昌鈺博士傳出從紐海文大學退休，李昌鈺博士過去曾鑑識台美多起大案，不僅鑑識過轟動全美的「辛普森殺妻案」，以及投身紐約「九一一恐怖攻擊事件」後的鑑識工作等，並曾參與調查甘迺迪總統兄弟被刺兩宗大案，堪稱享譽海內外的「華人神探」；他也數度返回台灣，協助包括桃園縣縣長劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案、三一九槍擊案及蘇建和案等重大刑案鑑識。

李昌鈺退休全文如下：

親愛的好友及各位同學們

首先祝福你和你的親人健康幸福。

今天我帶著十分複雜的心情向你發出這封信：我決定在2020年8月末從紐海文大學教授及副校長的聀位正式退休。

從我1975年來紐海文大學任教開始，就很幸運得到各地華人朋友、學生們的關心、支持和協助。可以說，在過去的46年裡，無論我在做什麼，經歷什麼，你們都與我同在。此時此刻我的心中充滿了對你的感激和感恩。 46年來，我與紐海文大學的同事及學生們建立了一所以我的名字命名的司法行政學院及國際知名的鑑識科學學系，建立了「李昌鈺博士刑事科學研究中心」、「國家犯罪現場培訓中心」、「國家冷案中心」。 46年裡我們獲聯邦、州府撥款、個人捐款，共4000多萬美元，用於研究訓練,合作項目。成功地在世界各地培訓了近萬名學生，刑偵鑑識員警及公檢法政人員。這裡也有你的一份付出與協助。

今年以來，特別是過去的兩個月，可以肯定地說我們每一個人都度過了生命中最動盪、最不可預知時間。世界各地，都感受到了冠狀病毒疫情造成的影響，疫情也影響我們對世界及人生的看法。回顧我在紐海文大學的歲月，我覚得現在是我為下一代教師騰出空間，由他們為未來學生帶來新的理念和創新的時候了。我已接受了校方要求出任終身名譽教授，致於李昌鈺刑事科學研究所將繼續以獨立非營利性教育訓練中心正常運作。我將和霞萍繼續在全球各地進行交流教學，推廣鑑識科學。

再次感謝你成為我職業生涯中重要的一部分，感恩你成為我生命中的好友，給與我的友誼、情義。我還想請你知道，與你在一起的日子將永遠值得我珍藏，永遠銘記在我的心中。

我希望你在未來繼續支持中心的工作，協助我們一起為刑偵教育，為社會、為人類作出更大貢獻。

李昌鈺

2020年6月1日

(中時電子報)