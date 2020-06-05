利用空拍機拍攝火災現場，以即時影像回傳給指揮官及搶作人員滅火，成為救災利器，台中市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人5日聯合質詢時，建議消防局成立無人機救災中心，充實科技救災量能，確保市民生命財產安全，消防局長曾進財表示，目前台中市有十九台空拍機，警消有12人人考過操作空拍機證照，正推動成立無人機救災中心，在救災黃金時間發揮效益。

市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人強調，隨著生活科技日新月異，消防人員的救災工具也必須跟著不斷創新求變，才能跟上時代潮流，去年台灣燈會在屏東舉行，其中最受矚目的是無人機空中燈光秀，英特爾300架無人機在空中變化圖形，令人驚豔連連。

邱素貞表示，台中市高樓層建築多，一旦發生火警，增加救災困難度，無人機不但用於表演活動，更可用於滅火救災

，例如發生高樓火警，可運用無人機投擲滅火彈，進行初期滅火，以免火勢擴大。

利用空拍機拍攝火災現場，搭配熱顯像儀設備，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資，以即時影像回傳給指揮官及搶作人員滅火，成為救災利器。

邱素貞說，台中市目前有空拍機能型義消分隊，由一群擅長操作遙控無人機又喜愛攝影拍照的人員所組成，發生大型救災案件都可發現他們，自主到場協助拍攝，提供現場指揮官即時影像畫面，利用無人機成為都會城市基本配置趨勢。

陳淑華、謝明源、蕭隆澤建議，台中市消防局應成立無人機救災中心，強化救災任務時的專業能力，充實科技救災的量能，確保2百81萬市民生命財產安全。

曾進財表示，消防局採購空拍機，還有熱顯像儀，加強設備成立無人機救災中心，但高樓以內部消防設備為優先，逃生避難設備更是重要內部重要設備，台中市目前有19台空拍機，強化消防空中救災實力。

曾進財強調，空拍義消分隊編制人員19人，已購買空拍機共計19台，配置為空拍義消分隊5台、外勤分隊7台、指揮中心1台、災害防救團體6台；其中外勤分隊分配狀態為山域分隊4台、海線分隊3台。

空拍機依機型大小價格亦不同，從1萬多元到13萬元不等；最貴一台具有熱顯像鏡頭，目前通過民航局專業證照人員計12人，分別為警消人員3人、義消人員8人、民團人員1人，人員持續自主報考中。

曾進財說，消防人員都會定期訓練，推動成立無人機救災中心，使用空拍機可以由上面往下拍，即使山上大火延燒，藉由空拍掌握火點看的很成功不只火場，山難搜索或水中救災，沿著河道空拍，橋墩攝影記錄，救災用途廣。

(中時 )