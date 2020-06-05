李承翰父離世 總統指示全力協助 10:522020/06/05 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李承翰父離世，總統指示，全力協助。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因公殉職的鐵路警察局員警李承翰父親李增文昨日離世，總統府發言人張惇涵表示，這是讓人非常心痛不捨的消息，在得知這項不幸後，蔡總統除了隨即請內政部就後續事宜給予家屬全力協助，也指派總統府秘書長蘇嘉全代表向家屬慰問致意。 嘉義鐵路警員李承翰為保護乘客，遭鄭姓凶嫌刺死，1審法官判無罪，李父不服上訴2審，卻因悲憤難平，昨（4）日身體不適送醫後吐血，急救後宣告不治，等不到2審判決，抑鬱而終，享年70歲。李母在丈夫的靈堂前感嘆：「害死2條命，有什麼辦法」。 (中時 ) #李承翰 #總統府 #嘉義 #家屬 #法官 也許您會感興趣 政治熱門新聞 民進黨呼籲投票後 黃暐瀚斷言驚人後果 - 政治 罷韓倒數 陳菊、韓國瑜誰好？高雄阿桑竟說... - 政治 對罷韓立場民眾黨定調.柯文哲喊4字 - 政治 民進黨催票後 高雄人吐出一句陳揮文：內行 - 政治 韓「反罷韓」將出絕招？藍大老看完驚嘆27字... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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