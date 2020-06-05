因公殉職的鐵路警察局員警李承翰父親李增文昨日離世，總統府發言人張惇涵表示，這是讓人非常心痛不捨的消息，在得知這項不幸後，蔡總統除了隨即請內政部就後續事宜給予家屬全力協助，也指派總統府秘書長蘇嘉全代表向家屬慰問致意。

嘉義鐵路警員李承翰為保護乘客，遭鄭姓凶嫌刺死，1審法官判無罪，李父不服上訴2審，卻因悲憤難平，昨（4）日身體不適送醫後吐血，急救後宣告不治，等不到2審判決，抑鬱而終，享年70歲。李母在丈夫的靈堂前感嘆：「害死2條命，有什麼辦法」。

(中時 )