行政院環境保護署呼應今年地球日50周年的主題「氣候行動」，特別從5日世界環境日起一連3天，在台南文創園區出張所辦理「地球日50周年環境回顧展」。環保署長張子敬表示，此次展覽規畫4大展區，回顧近50年間全球與台灣重大環境事件與議題。另外，為讓環境教育向下扎根，張子敬也與台南市的小學生代表「大小署長對談」，聆聽未來主人翁的想法。

環保署指出，地球日50周年環境回顧展4大展區，分別有：「地球日50周年區」、「台灣環境主題區」、「環境影像區」及「護地球行動區」，還將播放紀錄片〈沈沒之島〉供民眾觀賞，展現在氣候變遷下，島國該如何因應。

環保署說，展覽期間參觀者還可免費取得1張限量「未來明信片」，寫下自己生活上對環境守護行動的承諾，展覽結束後3個月由主辦單位協助郵寄「未來明信片」給觀展人，檢視自己的承諾是否有付出行動，落實環境教育生活化。

台南市副市長王時思表示，今年適逢地球日50周年，感謝環保署長期對台南市的環境教育及環保工作給予支持與肯定，呼應今年地球日的主題「氣候行動」，希望市民能落實環保行動拯救自己的家鄉，讓台南市成為低碳永續的城市。

市府環保局長謝世傑也說，歡迎市民朋友們在6月5日到7日期間前來「地球日50周年環境回顧展」參觀，對於環保議題能有更多的認識與了解，反思回饋到日常生活中。

(中時 )