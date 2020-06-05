今是罷韓投票前夕，新北市長侯友宜上午主持防疫會議，受訪時媒體追問有沒有話想和高雄市長韓國瑜說？侯友宜說，這段期間看到韓市長帶著他的團隊，全心全力做好防疫、防汛等市政工作，每個人都站在自己的工作角色，全力的把它做好，這就是對高雄市民最好的回饋，「我們大家好好的做，努力的把自己的市政做好，這才是最重要的。」

(中時 )