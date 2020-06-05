為配合防疫新生活，8座親子館已於5月19日起恢復營運。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，台中市8座親子館繼5月19日恢復營運，但入館組數減半後，5日宣布6月7日起，依各館大小恢復原本入館組數10組至60組，社會局長彭懷真提醒，為維護家長及孩童健康，親子館將持續落實協助量測體溫、手部消毒、實名登記制度，上下午閉館後會加強全館消毒，請民眾放心。

社會局表示，為配合防疫新生活，8座親子館已於5月19日起恢復營運，除既有借閱教具、玩具服務外，也恢復各項活動、親職教育及入館服務，但民眾入館組數減半，考量疫情趨緩，親子館6月7日起將全面解封，恢復原有課程、活動及入館組數。

彭懷真指出，為保障來館家長及小朋友的健康，仍請家長及小朋友配合親子館各項防疫措施，若有身體不適建議在家休息，避免前往人多的場所，親子館逐漸恢復營運至今約2周

，搭配「親子月-台中市親子館走透透」活動，加碼送出67件印有台中市親子館吉祥物的T恤，讓參與活動的民眾抽獎，鼓勵民眾帶著家裡寶貝到親子館走透透。

(中時 )