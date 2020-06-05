民進黨中央520人事改組，打大選選戰的前黨主席卓榮泰及前秘書長羅文嘉沒有留任也未獲人事安排，電台主持人在節目批民進黨「沒良心」、讓他們變失業遊民、兔死狐悲，「你不覺得政治工作很炎涼？」；民進黨副秘書長林鶴明受訪表示，什麼工作都一樣，政治工作並沒有特別的突出，一般年輕人在職場上一定會有這些挑戰。

他表示，對卓主席、羅副秘書長來說，他們過去在政壇在社會上的累積跟歷練，大家都有目共睹，所以相信兩人未來這個團隊，這個團隊是很寬闊的，不是說只是在那個位置上，兩人一定有很多可以在這個團隊，一起合作再帶領大家，都有機會的。「卓主席當然是某個程度再私下談過，卓主席說，那他就先休息。」

林鶴明今年民進黨大選勝選過後，接下民進黨副秘書長一職，電台主人周玉蔻訪問時，提到選後卓榮泰、羅文嘉指出，民進黨在1124敗選後，灰頭土臉、歷經了黨主席到沒有人要做，卓榮泰被推上去做，連蔡英文總統民調曾經低到只有十趴不到一成，再加上初選，還有賴清德前院長的挑戰，但最後補選、大選，都拿到很好成績，把民進黨從爛攤子救回來，「這個黨好奇怪，就這樣殘酷的對待有功的人，對於黨內的黨工們、其他人不會心寒，這些心聲難道不能傳到蔡主席那邊嗎？不覺得政治工作很炎涼？」

林鶴明表示，他不會從這個角度看，卓、羅都是獨立的個體，而且都很有政治歷練，非常多表現被肯定，所以他認為不是所謂「給」這種概念，相信一定有很多的機會，或是兩人有自己的期待等想法去做。

他說，一般個年輕人在工作職場上也都會有發展，也可能失業，也可能都會遇到狀況，那這個是應該面對的問題。卓主席在民進黨的兩次執政都扮演非常重要的角色，相信未來一定有發揮的，至於想發揮的地方是要尊重個人。

(中時 )