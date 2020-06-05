正當全美仍在因非裔佛洛伊德遭警方以膝壓頸致死而憤怒與悼哀之際，美社群網站竟然興起令人髮指的「新挑戰」。據美媒《商業內幕》指出，美國年輕人之間竟然在社群網站發起了「佛洛伊德挑戰」，模仿佛洛伊德遭警方以膝壓頸的畫面並上傳至網站上，其中參與的年輕人多以白人為主，不僅再次引起公憤，更讓仍未平息的種族爭議火上加油，而各大社群媒體也立即封鎖了相關貼文。

報導指出，如同其他在社群網站的挑戰活動一樣，這股在年輕人之間興起的「佛洛伊德挑戰」（George Floyd Challenge），就是要鼓舞其他好友模仿佛洛伊德遭膝壓頸致死的畫面，但從上傳的照片中可以看到他們對這名意外致死的非裔毫無尊重，臉上充滿了戲謔的笑容。

Racists are now doing the George Floyd “challenge.” This is what we’re up against#EndRacismNow #Biden2020 pic.twitter.com/r3L0YHvYtD — Stone (@stonecold2050) June 4, 2020

這新挑戰很快引起其他網民抨擊，而臉書、推特、Instagram以及抖音等主要社群媒體很快注意到此一歪風，立即封鎖相關貼文。推特發言人也表示，「佛洛伊德挑戰」違反了平台貼文規定，「我們正對鼓勵此種行為的貼文採取行動，推特也譴責此類一挑戰」。不過在臉書與推特上仍看得到相關貼文的截圖，而在Instagram以及抖音上則出現為了將「佛洛伊德挑戰」標籤改變的方式，藉此避開審查。

報導也指出，英國警方也逮捕了3名參與此一挑戰的年輕人，其中為2名18歲與19歲的男性，他們因涉嫌「製造焦慮與痛楚」以及仇恨犯罪。嫌犯現皆以獲保釋。

(中時電子報)