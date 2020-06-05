If you still haven’t figured out why the protesting is going on. Why we’re acting as we are is because we are simply F-N tired of this treatment right here! Can we break it down for you any simpler than this right here???? 🤦🏾‍♂️. And to my people don’t worry I won’t stop until I see https://t.co/e4pJ0PvwJj — LeBron James (@KingJames) June 4, 2020

湖人「小皇帝」詹姆斯繼續站在反種族歧視第一線，如今他把矛頭指向早有宿怨的《FOX》女主播勞拉！因為勞拉公開支持NFL球星布里斯不該單膝下跪言論，徹底引發詹皇不滿發推怒嗆，「不用擔心，在我看到改變之前，我不會停止發聲！」

其實早在2018年2月，詹姆斯就跟勞拉槓上了，當時詹皇與杜蘭特發聲支持NFL球星在唱國歌時單膝下跪，沒想到力挺美國總統川普的勞拉公然在電視上批評，「你們該閉嘴了，好好打你們的球！」頓時引發兩大NBA球星不滿與回嗆。

沒想到相隔兩年多，紐奧良聖徒四分衛布里斯4日表示，NFL球員不該用單膝下跪對國旗不敬，詹姆斯馬上發推抨擊他搞不清楚狀況，勞拉卻又表示，「布里斯有權發表自己的意見！」當然會讓詹皇不爽，直接轉發勞拉這段影片抗議。

「如果你仍不知道為何抗議活動還在持續，那是因為我們現在這麼做，是已經他X的厭倦這種待遇，我們在這裡還能再給你解釋更清楚一點嗎？」詹姆斯回嗆，「我只想對我的支持者說，不用擔心，在我看到改變之前，我不會停止發聲！」

(中時 )