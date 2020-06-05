受到疫情影響，不僅原訂於3月登場的蘋果春季發表會取消，還有不少分析師預期蘋果新iPhone將延後推出，甚至有人預測要到2021年才會發表。而蘋果供應鏈博通（Broadcom）4日在法說會上也暗示，蘋果新手機可能會延後推出。

外媒報導，博通執行長陳福陽（Hock Tan）在法說會上表示，由於北美一家大型手機客戶的重要產品周期延後，預期該公司無線事業營收激增的情況將比以往晚一季，「我們已經準備好供應，問題是時間」。陳福陽雖然沒提到「蘋果」，但他通常都是用這種方式形容客戶蘋果。

陳福陽預期，直到第4季（8月~10月）之前，都不會見到無線營收中激增，預估第3季無線營收將比前一季下滑。

新冠肺炎疫情是今年新iPhone可能延後推出的原因，因疫情拖累蘋果工程師前往大陸出差，而且多數蘋果員工先前被要求居家工作。蘋果通常在9月發表最新系列的iPhone，但受到疫情影響，數度傳出今年發表時程可能會延至10月或更晚。

(中時電子報)