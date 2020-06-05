台中市社會局推動「台中市韌力家庭陪伴計畫」，透過家庭生活補助、社工陪伴服務，職業訓練等措施，協助近貧家庭走出困境，委託中華民國幸福家庭促進協會舉辦「職場體驗活動」，帶領25人參訪家樂福西屯店，體驗量販店工作，學習收銀、理貨、烘焙等工作，讓弱勢民眾重返職場有信心。

社會局表示，為幫助弱勢家戶族群就業，社會局規畫大型連鎖量販店職場訪視體驗活動，希望透過親臨職場，發掘民眾自身就業性向與能力，再經由專家引導，提升工作知能。

參與學員分成三組，體驗收銀、理貨、烘焙等工作，上午由講師與學員分享工作態度、就業趨勢等概念，下午則安排分區觀摩，實際操作。

其中一名媽媽在參加活動時非常沒有自信，覺得自己沒有特殊技能，年紀又大，一定不會受職場喜歡，透過現場工作人員教導分享，原本恐懼無法勝任的學員，增加不少信心，也表示未來可以嘗試應徵量販店的工作。

社會局強調，穩定就業有利於低收入戶及中低收入戶經濟穩定，經濟安全後更有助於他們未來正向發展，特別感謝家樂福西屯店支持，使弱勢家戶獲得成長的機會。

參加職場體驗活動的學員，大多為「台中市韌力家庭陪伴計畫」扶助對象，他們是沒有低收入戶資格的「近貧戶」，但有積極就業意願，經社工評估後，社會局每個月補助3000元到5000元不等的生活費，透過社工陪伴6個月，協助脫貧自立。

社會局表示 韌力計畫推行至今已協助超過690戶，將持續辦理職場體驗，協助弱勢家戶了解業界職缺內容，順利找尋工作，也歡迎更多友善企業加入合作行列。

(中時 )