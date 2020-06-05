（國巨今日召開股東常會，順利通過15元配息。圖/李淑惠）

國巨（2327）今日召開股東常會，董事長陳泰銘會後接受記者採訪時表示，受到疫情影響，第三季景氣不明朗，但是美商基美（KEMET）預計7月納入國巨合併報表，未來一年，國巨的營收、獲利可望持續成長。

國巨5月的稼動率已經從2月的30％，回升至60％，2月的庫存週轉天數僅30天，陳泰銘表示，健康的庫存水位約100～110天，國巨距離正常水位還有一段距離，接下來，會積極拉高庫存水位，以因應下一波市場需求，對於價格的影響，則要看供需兩端決定。

國巨昨日公布5月份自結合併淨營收為44.86 億元，單月營收較上月增加1％，年增37.6％；累計前5月合併淨營收為189.47 億元，較去年同期增加5.8％，5月營收寫下16個月以來新高紀錄。

國巨表示，5月份雖因中國廠區的「五一」長假而工作日數減少，但當地廠區的復工及產能利用率已逐漸改善，且客戶訂單需求穩健，使得5月業績表現仍較上月成長。

(工商 )