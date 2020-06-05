一場全球大流行的新冠疫情，翻轉了原本逐漸看好的經濟景氣。商業發展研究院董事長許添財表示，外部情勢已不是台灣可以掌控，唯盼內生體系可以發揮正向能量，加速發展國家經濟。

財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute今（5）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，並分析今（2020）年下半年景氣預測。

擔任商研院此項指標診斷預測系統設計指導與分析，因此今天由他本人報告。他強調，基於全球同步景氣衰退，消費呈現急凍，如今要進入「急解凍」，到年底之前全面反彈都很困難。

「影響所及，經濟Ｖ型復甦不敢期待，就看能不能有小Ｕ型的復甦型態！」，許添財指出，現在政府作的，都是對的，國人應儘量配合，振興消費、投資加碼，全都為了救我們自己的國家。

商研院分析，新冠疫情快速蔓延全球，嚴重阻滯移動性（mobility），台灣儘管受到疫情衝擊全球最輕，商業服務業的領先與同行的景氣指標循環綜合指數，均在今年第一季（2020Q1）加速下降，預測可代表GDP走勢的同行綜合指數，若無重大轉機，會在下半年逐漸步入「衰退區間」，即接近負的1.5個標準差。

許添財強調，今年下半年景氣下降趨勢絕對不會比第一季差，「我們應該努力消費、投資，讓台灣趁勢再起！」

(工商 )