警發動攻堅搜索行動，逮捕26歲王姓主嫌等8人。（台中市刑事警察大隊提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局刑事警察大隊日前接獲線報，有詐騙集團機房藏身清水區某社區大樓內，涉嫌在新冠肺炎疫情期間，假冒大陸公安「違法販賣口罩」等話術，向大陸民眾詐財；警發動攻堅搜索行動，逮捕26歲王姓主嫌等8人，查扣1批贓證物，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

「如人間煉獄！」，警方指出，該詐騙集團機房旗下成員，採集中式生活管理，成員上線時除了手機被沒收且行動受限制，若成員違規，即遭凌虐、毆打、掌臉、鞭刑，有人被打到「皮開肉綻」，甚至有未成年團員，當警方攻堅進入搜索時，有詐團成員眼眶泛紅、險落淚，頻頻向警方道謝，脫離苦海。

台中市刑事警察大隊偵三隊長張國益說，該詐騙集團利用疫情期間，假冒大陸公安藉口對岸防疫措施「違法販賣口罩」詐騙方式，向大陸民眾稱其人頭戶遭盜，涉嫌違法囤積、販賣口罩，再以公安名義指示匯款，以利資金清查。

警方長期蒐證，發該集團機房有2處據點，立即發動攻堅搜索，查獲王姓主嫌等8人並查扣筆記型電腦5台、手機18支、無線網路分享器5台、提款卡1張、電話SIM卡5張、門禁卡2張、白板6個、贓款4100元及鐵棍2支等贓證物。

(中時 )