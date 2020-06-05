高市新聞局長鄭照新表示，市長明天在投票期間不會有公開行程。（柯宗緯攝）

明天就是罷韓選舉投票日，針對市長韓國瑜明天是否有行程，以及行蹤去向，高雄市新聞局長鄭照新今（5）日透露，投票日市長曝光，擔心會有不必要爭議，明天就算有一些會勘，但基本上傾向不公開，以免引起不必要討論。

韓國瑜今有三場公開行程，從早上10時、11時及晚間9時30分。鄭照新表示，市長今天都是一如往常，進行市政行程跟勘查。他說，由於明天是投票日，市長投票日曝光恐引發不必要爭議，明天就算有一些會勘，但也不會在投票過程中曝光。

韓國瑜原訂今晚工務局會勘行程，意外與罷韓團體遊行路線強碰，事後市府緊急更改地點及時間。鄭照新也解釋，工務局同仁今天在議會備詢會到晚間7點以後，原訂的會勘時間可能連吃飯都不行，市長體諒同仁辛勞，於是改到晚上9點半。

鄭照新說，如果原本會勘地點與罷韓路線有巧合，「更改後能避免衝突，也是我們的初衷」，不要互相造成對立；他重申，主要還是因為有備詢問題，才調整原來時間，也避免大家所擔心的部分。

至於韓國瑜目前的心情，他說，市長基本上對於市政非常關注，全心在市政充滿活力及動力，至於投票結果則交由高雄市民決定，他會表達尊重。市長的理念跟堅持是，無論如何每一天都要對得起市民的託付，會專注在市政上面。

(中時 )