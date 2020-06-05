近來印度央行運用傳統降息或非傳統政策工具加大市場流動性！保德信投信認為，預期在通膨受控下，印度接下來仍有機會持續降息。除此之外，印度央行進行各項傳統、非傳統寬鬆政策下，市場資金來到2017年4月以來高點，此有利於印度債市收益率下滑，價格上漲。建議投資人以公債及高信評企業債為投資首選，以長期布局方式持有。

保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，近來印度新增確診案例隨檢測數上升而增長，這將反映疫情延長，封城加深對景氣動能的衝擊，因此印度4月製造業及服務業PMI分別墜至27.4、5.4，創下歷年以來最低點。

鑒於此，為刺激經濟活絡，印度央行5/22意外宣布降息，將基準利率(附買回利率)調降40bps至4%；張世東預期在通膨受控下，印度接下來仍有機會持續降息。除此之外，印度央行進行各項傳統、非傳統寬鬆政策下，市場資金來到2017年4月以來高點，此有利於印度債市收益率下滑，價格上漲。

疫情未歇，這將使封城一再延長，也可能影響經濟復甦時間點。目前市場預期印度Q2 GDP為-5.1%，下半年景氣即回溫。張世東認為，印度經濟復甦動能不可小覷，因疫情本質並非結構性經濟惡化，且印度整體人口結構偏年輕，復工後可展現的生機活力將較暢旺。此外，印債可望納入全球債券指數，惟建議投資人以公債及高信評企業債為投資首選，及早布局可享收益優勢。

(時報資訊)