台積電續強，台股開高走高，站回11400點，持續向下個整數關卡11500點挑戰，國際航空股見曙光漲聲隆隆下，助力台灣航空雙雄飛高高，長榮航(2618)十點即爆出近5萬張量能，直取半年線，觸及12.4元之2月20日以來的三個半月高點，維持6%以上的漲幅；華航也同樣人氣爆棚，衝上9元，為金鼠年以來新高價，目前穩漲逾3%。加上周四BDI指數漲逾6%、連4日上揚，慧洋-KY(2637)表示，5月虧損已逐漸收斂，散裝航運業可望逐步復甦，航運股裕民(2606)、陽明(2609)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)、遠雄港(5607)、四維航(5608)等齊步漲逾2%，航運類股成為台股生力軍，漲幅同樣2%以上。

夏日將至，惟今年因為疫情，台灣防疫中心不鼓勵出國旅遊，但在經濟重啟階段，看好旅遊需求反彈將比預期快，國際航空公司已慢慢重新展現活力，制定7月更多航班復飛的班表，業績也可望從低迷谷底逐步爬出。美國航空集團(American Airlines Group)大動作增加夏季國內線班次，周四飆漲41.2%，寫下該公司史上最大漲幅，帶動受疫情重創的商業航空類股，聯合航空控股(UAL-US)、達美航空(DAL-US)分別上漲16%和14%，ARCA航空指數飆升1成。加上大陸6月8日起將放鬆外國航空公司入境航班限制，以及台灣國內線6月增班，雖然長榮航強調尚未大幅恢復運能時程與規劃，但在國際航空股漲聲不斷下，股票也率先表態。

慧洋-KY 5月稅前虧損較4月虧損減少76.55%，稅前每股虧損為0.05元。公司表示，全球各地陸續解封開放國境和振興經濟活動，海上運輸需求也樂見回溫，在BDI指數反彈之際，再加上本業表現保持穩定、匯兌利益，使慧洋5月自結獲利已見收斂，散裝航運業市況可望逐步復甦走揚，下半年裕民、慧洋-KY、益航(2601)都有機會轉盈。

宅經濟的宅配通(2642)以及振興國旅受益的台灣高鐵(2633)也都聯手力挺多方，航運類股目前漲逾2%，指數登上2月24日高點，成為上市漲幅之冠。

(時報資訊)