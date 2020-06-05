裕國(8905)6月24日股東會將改選董事(含獨董)案，沒想到出現董座突然換人，楊長杰陣營在6月3日完成公司變更登記，新任董事長楊育偉及總經理詹義郎上場，原裕國董座楊連發失去股東會的主導優勢。

裕國因未交出今年第一季財報，櫃買中心5月20日要求暫停交易，裕國新上任的董座楊育偉說，接管前因未依法公告109年第1季季報而遭暫停交易一案，將在今日緊急召集董事會，預定於109年6月5日召開並審議109年第1季季報，力求儘速恢復正常交易。

而剛失去裕國董座的楊連發則深表遺憾，希望力拚6月24日股東會前翻案，回任裕國董座。

雙方在委託書攻防戰方面，楊連發陣營透過聯洲企管顧問及全通事務處理公司徵求委託書；楊長杰陣營透過福邦證券股務代理部及長龍會議顧問公司徵求委託書，裕國委託書大戰還在持續當中。到底那個陣營會在股東會勝出，仍待觀察。

(時報資訊)