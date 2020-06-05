雲端辦公室軟體公司Slack Technologies單季營收首度突破2億美元大關，但全年展望保守引發投資人疑慮，周四盤後股價重挫15%，報32.25美元，稍早前一度跌17%。

Slack公布，第一財季（截至4月30日）營收年增50%，為2.017億美元，優於市場預期的1.86億美元，為首度突破2億美元大關。淨損7440萬美元，合每股虧損13美分，調整後每股虧損2美分，較前一年同期的每股虧損23美分大幅改善，並優於市場預期的每股虧損6美分。

如同Zoom Video Communications，Slack亦受惠於新冠肺炎疫情大流行期間的居家遠端上班效應。Slack未公布截至季底的活躍用戶數，但表示上季增加1.2萬個月費客戶。

Slack預估第二財季經調整後每股虧損介於3～4美分，營收介於2.06億～2.09億美元，市場預估該公司本季每股虧損6美分，營收為1.998億美元。

不像Zoom本周初公布最新全年財測時，將全年營收提高將近一倍、獲利目標提高近2倍，Slack僅小幅上修全年展望，使盤後股價受到打擊，部分投資人認為Slack的成長潛力或許不如Zoom。

Slack將全年度調整後每股虧損從介於19～21美分下修至介於17～19美分，將營收預測由介於8.42億～8.62億美元調升至介於8.55億～8.7億美元。市場預估該公司全年每股虧損20美分，營收8.603億美元。

另外，Slack與亞馬遜公布加強合作關係，所有亞馬遜員工將使用Slack平台軟件，Slack則加強使用亞馬遜的雲服務，包括即時視像通話服務Chime。

(時報資訊)