振興券提供4種使用方式，粉專「數感實驗室」指出，其中最不划算的是「紙本券」，因不能找零，不是會虧小零錢，就是要多買東西湊錢，而「電子支付」或「信用卡」則沒此限制，還採累計消費制，除政府回饋的2000元，綁定、首刷或用完振興券，還會追加數百元的銀行回饋金。

臉書粉專「數感實驗室 Numeracy Lab」分享，多元支付的年代，振興券提供4種不同的使用方式，紙本券、電子支付（Line Pay）、電子票證（悠遊卡）和信用卡，撇除消費習慣，怎麼用振興券賺最多？

振興三倍券有4種領取方式，專家分享，領紙本券最不划算，因為這大缺點。（圖／「數感實驗室 Numeracy Lab」提供）

數感實驗室指出，「最不划算的是紙本券！」因紙本券不找零，舉例來說，買195元的東西，只能用200元券，若心疼那5元，就得找沒那麼想買的商品湊200元，有時候還會不小心超過，導致還要再貼錢。站在振興的角度，商家會很感謝，但這基本上就是紙本券的缺點。

數感實驗室表示，而非實體券就沒有紙本面額的限制，不需要擔心找零問題，就目前來看，比較優惠的是「電子支付」或「信用卡」，除了原本政府回饋的2000元之外，兩者都有回饋金的方案，綁定、首刷或用完振興券，就能追加數百元的回饋金。

振興三倍券選用電子支付和信用卡最賺，專家實計算給你看。（圖／「數感實驗室 Numeracy Lab」提供）

數感實驗室實算給大家看，若小明的振興券綁信用卡，拿到400元回饋，去提供8折優惠的店家消費。小明3000元加上400元（銀行回饋金），一共有3400元的額度，3400元除以0.8（店家8折折扣）=4250元。代表他其實消費了4250元，但他實際上自己支付的是1000元，享有24折的優惠。

振興三倍券選用電子支付和信用卡最賺，專家實計算給你看。（圖／「數感實驗室 Numeracy Lab」提供）

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(中時電子報)