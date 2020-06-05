高雄市長韓國瑜罷免案明天舉行投票，民進黨立委近期除透過簡訊催票，今也紛紛透過臉書，呼籲北漂游子們回家投票，讓自己成為改變高雄的力量。民進黨立委管碧玲今在臉書表示，如果罷韓成功，將會產生政治人物不敢輕易背叛選票的承諾、國民黨更有機會改革、台灣民主向上升華等三個重大政治效益。

號稱由民間發起的公民自覺罷免案，隨著罷免投票日逼近，本周民進黨中常會通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍行使公民權，綠營卯足全力催票，民進黨高雄市黨部新科主委、立委趙天麟日前表示，民進黨公職將協助發出104萬通催票簡訊或通訊軟體訊息，鼓勵高雄市民踴躍出來投票，共同創造高雄歷史性的一刻。

據了解，多位綠委近期廣發簡訊催票，簡訊內容為，6月6日罷韓投票是民主關鍵的一刻，高雄人要用選票撤換無心市長，守護民主、光復高雄，請一定要出來投票。

民進黨立委范雲、郭國文、管碧玲、林楚茵等人今上午也在臉書催票，強調選舉與罷免是憲法賦予人民的權利，明天，高雄人有一個難得的機會，可以再一次表達對於市政的期待；把不願意傾聽民意、無法帶給高雄幸福與榮譽感的不適任首長撤換掉。

面對外界質疑，民進黨介入罷免案是為了奪權，管碧玲說，高雄市的罷韓，是在問選民一個問題，「行政首長可以在當選後三個月，就開始競選下一個更高的職務嗎？」

如果高雄人很憤怒，票自然就投得出來；管碧玲強調，韓選上3個月就開始努力跳槽，這豈不是非常重大的問題？拜託所有扭曲罷韓「是為了奪權」的政、媒各界，不要再模糊焦點。

(中時 )