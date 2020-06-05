川普令軍警上街頭 華府抗議者驚 以為在軍事國 10:522020/06/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大批部隊在華盛頓特區巡邏的畫面。（達志圖庫/TGP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歷經好幾天的動盪，還有警民的激烈衝突後，美國首都華盛頓特區周四似乎暫時得以喘息。 不過，據《商業內幕》（Business Insider）網報導，在美國總統川普一聲令下，華府街頭四處可見國民警衛隊和部隊巡邏，讓人覺得美國彷彿成了軍事國家。 (中時電子報) #川普 #美國 #美國暴動 #華府 #軍警 #軍事國家 #巡邏 #衝突 #抗議 #示威 也許您會感興趣 國際熱門新聞 金與正炸裂！連環飆罵脫北者人渣內容曝光 - 國際 慣批他國人權如今淪各國箭靶 美外交官自曝尷尬下場 - 國際 非裔男佛洛伊德追悼會今舉行 他一上台就遭噓爆 - 國際 川普選情慘了！4成美民眾非常不滿 民調狂輸拜登創紀錄 - 國際 兩岸關係回不去了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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