歷經好幾天的動盪，還有警民的激烈衝突後，美國首都華盛頓特區周四似乎暫時得以喘息。

不過，據《商業內幕》（Business Insider）網報導，在美國總統川普一聲令下，華府街頭四處可見國民警衛隊和部隊巡邏，讓人覺得美國彷彿成了軍事國家。

(中時電子報)