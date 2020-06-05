高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，民進黨立委管碧玲對此表示，罷韓成功可以產生三個重大的政治效應 。

對於罷韓議題，管碧玲今在臉書發文表示，罷韓成功可以產生三個重大的政治效應：

1、政治人物不敢再輕易背叛選票的承諾；

2、國民黨更有機會改革，來貼近土地與人民；

3、台灣的民主再向上提昇，民意的審判之槌，重重的敲響台灣民主發展的歷史案桌。台灣民主政治奠定一個新的里程碑。

管碧玲更表示，罷韓運動震撼人心，請用選票給他們按讚！

(中時電子報)