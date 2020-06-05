罷韓震撼人心 管碧玲：有三大政治效應 10:542020/06/05 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委管碧玲。（圖／截自國會直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，民進黨立委管碧玲對此表示，罷韓成功可以產生三個重大的政治效應 。 對於罷韓議題，管碧玲今在臉書發文表示，罷韓成功可以產生三個重大的政治效應： 1、政治人物不敢再輕易背叛選票的承諾； 2、國民黨更有機會改革，來貼近土地與人民； 3、台灣的民主再向上提昇，民意的審判之槌，重重的敲響台灣民主發展的歷史案桌。台灣民主政治奠定一個新的里程碑。 管碧玲更表示，罷韓運動震撼人心，請用選票給他們按讚！ (中時電子報) #罷韓 #管碧玲 #高雄市長 #韓國瑜 #高雄市 也許您會感興趣 政治熱門新聞 民進黨呼籲投票後 黃暐瀚斷言驚人後果 - 政治 罷韓倒數 陳菊、韓國瑜誰好？高雄阿桑竟說... - 政治 對罷韓立場民眾黨定調.柯文哲喊4字 - 政治 民進黨催票後 高雄人吐出一句陳揮文：內行 - 政治 韓「反罷韓」將出絕招？藍大老看完驚嘆27字... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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