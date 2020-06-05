正妹網紅謝薇安Vivian擁有甜美臉蛋、F罩杯火辣身材，IG上吸引超過百萬人追蹤。但近日卻遭到俄羅斯性感辣模Kristina Muzhzhukhina指控，謝薇安所PO的巨乳辣照皆是她，引起網友熱烈討論。

被網友封為「最強奶媽」的性感網紅謝薇安Vivian，雖已是一個孩子的媽，依然以傲人的上圍與凹凸有致的身材獲得網友的喜愛，並在2019年發行第2本個人寫真集，亮眼的銷售數字讓她成為不少人的性感女神。

在 Instagram 查看這則貼文 VIVIAN♥️謝薇安（@vivian19941008）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 下午 9:14 張貼

不過，最近卻有網友發現，經常在IG上分享大尺度裸體辣照的她，身材竟是盜用俄羅斯性感辣模的照片，她將原本的小麥肌透過軟體修改成白皙膚色，身材曲線也更加明顯，雖遇到網友提問「是你本人嗎？」、「尺度越來越大了」，她也承認「不是我」，但依然遭到不少網友批評。照片中的辣模更曾在IG的限時動態上求援表示照片遭到盜用並提出檢舉，希望大家能幫忙標記她，謝薇安則是沒再多做回應引發網友們論戰。

(中時電子報)