今年國中教育會考作文考題是「我想開設一家這樣的店」，教育部今日舉行記者會，列舉10篇佳作文選。(李侑珊翻攝)

今年國中教育會考作文考題是「我想開設一家這樣的店」，教育部今日舉行記者會，列舉10篇佳作文選。(李侑珊翻攝)

今年國中教育會考作文考題是「我想開設一家這樣的店」，教育部今日舉行記者會，列舉10篇佳作文選。(李侑珊翻攝)

國中教育會考今(5)日寄發成績單。而在寫作方面，今年考題是「我想開設一家這樣的店」，教育部舉行記者會，列舉10篇佳作文選，考生在寫作表明，想開具有客家本色的福菜麵店、傳承父親專業技藝的雷射雕刻店，還有唱片行等。高雄師範大學中文系教授李金鴦認為，可以看到學子透過文字表達個人想像與發揮。

李金鴦提到，今年作文考題，大家都很好奇考生想開什麼店，考生必須要能明確地確認自己的想法，清楚說明將動機與藍圖，才能拿到好分數；而在答題上，考生寫作題材多元，有實體店面，像是咖啡店與鋼筆店等，同時也有虛擬平台與概念店，像是汽車概念店，或是未來的太空概念店，學生都有各自的想像跟發揮。

不過至於大部分考生在作答時，最多人提到想開的店，李金鴦則說是咖啡店，再來則有雜貨店與餐廳。

而在10篇佳作中，其中一篇是考生想開具有客家本色的福菜麵店。考生在作文中，以福菜麵店的樣貌作開頭，同時也提到客家精神還有花布，並娓娓道來，提到自己從小與父母住在都市，很少有機會遇到長居山腳下的外公、外婆；一次回到鄉下居住一星期，一度發生不適應而只想逃的情況，但外公帶領著他製作福菜，讓他體驗到客家族群的硬頸生活精神，深受感動。

另外也有考生提到，想要接手爸爸的事業，作為傳承，想開的店則是雷射雕刻。他在文中提到，青少年的他曾一度看不起這家店，並在文中寫道「貧賤夫妻百事哀」，主要是常看到爸媽為了餐費而爭吵，還有爸爸接訂單的時間也不一定，「我受夠了為什麼要開這家店」，但爸爸一次與他說明，米開朗基羅如何把岩石雕塑成大衛像的樣子，讓他的觀念開始改變，質樸的生活狀態描述，讓他看到一份職人精神，想要傳承爸爸的事業。

有考生則說，想開一間唱片行。他提到，在這個音樂E化的世代裡，想保留著音樂最單純的模樣，「我唱片行中，有著傳統的黑膠、卡帶，也有現代的CD、DVD，各式能將音樂呈現出來的，不論是否具體，在這家店裡應有盡有」；他也提到，之所以想開這家店的目的，是為了保存就時代的美好，還想要留下每個顧客深藏在音樂之下的那份回憶。

(旺報 )